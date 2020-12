Nacha Guevara se emocionó hasta las lágrimas por la interpretación de Ángela Leiva y Brian Lanzelotta

Nacha Guevara se emocionó hasta las lágrimas y aplaudió de pie a Ángela Leiva y Brian Lanzelotta en el ritmo películas.

La jurado no pudo contener la emoción al ver la interpretación de los participantes del clásico "I will always love you", de Whitney Houston, de la película "El guardaespadas".

LEER MÁS: La anécdota familiar de Laurita Fernández sobre Maradona: "Me iban a llamar Diego por él"

"Me pasó lo que quiero que me pase siempre cuando alguien canta. Y vos también estás emocionada", le dijo la jurado a Leiva.

"Es importante que te emociones porque buscamos eso que pedís siempre, gracias", contestó Angela.

"Me emocionaron, así que me voy a poner de pie", finalizó Nacha, contenta por la producción de ambos.

LEER MÁS: Karina, La Princesita oficializó su relación con Nicolás Furman: "Es verdad"