Nacha Guevara aclaró la frase "es un caso perdido" hacia Lola Latorre y la modelo habló de su renuncia

Lola Latorre mantuvo su renuncia al "Cantando 2020" tal como lo expresó su madre (Yanina) en Twitter después del programa del jueves donde Nacha Guevara deslizó la frase "es un caso perdido".

La jurado del ciclo que conducen Ángel de Brito y Laurita Fernández aclaró el motivo de su frase y explicó para qué la utilizó.

"Quiero decir lo siguiente: una cosa es el caso perdido de una vida. Ninguna vida es un caso perdido. Toda vida humana es una posibilidad siempre. Ahora cuando doy por perdida una relación, eso es lo que di por perdido. Porque yo no encuentro la manera de comunicarme, no tenemos empatía. Ella ofrece mucha resistencia, no es así Lucas, con él hemos conectado, hemos hablado y conectado bien. Con ella no sucede", dijo Guevara frente a la mirada de Lucas Spadafora que se quedó sin compañera en el programa.

Y agregó: "No es que ella sea buena y yo mala o que yo sea buena y ella mala. No sucede. El caso perdido es la relación. Yo abandono las relaciones que son casos perdidos para mí. Si no encuentro la llave para abrir esa relación no voy a derribar la puerta. Me retiro. Pierdo interés en eso. Por otro lado aquí hay tres compañeros profesionales que pueden encontrar la llave y hablar con ella. Yo no soy indispensable. Ella no es un caso perdido, mi relación con ella es un caso perdido".

El mensaje de Lola Latorre

Por su parte, Lola mandó un video donde agradeció y se refirió al motivo de su renuncia.

"Hola a todos, cómo están, estoy acá porque después de haber hablado con mi equipo, con la producción, he decidido no estar más en el programa, en el Cantando. Decido cuidarme, hacerme respetar, preservarme, y por sobre todas las cosas ponerle un límite a la falta de respeto. Quiero agradecerles a todos, gracias por haberme dado el lugar. A mi equipo que lo amo con todo mi corazón. Los voy a extrañar. A todo el jurado y toda la producción de Laflia", dijo la hija de Gambetita y de Yanina.