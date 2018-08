El conductor, que actualmente vive en la provincia de Córdoba, y la actriz iniciaron acciones legales contra el hombre que alquiló la casa que el ex matrimonio tiene en el exclusivo country Olivos Golf Club.





"Primero comenzó como un contrato temporal de verano, después se extendió hasta una temporada de seis meses, pero nunca firmamos nada. Siempre fue todo de palabra", contó Naanim en "Intrusos". contóen





"Los primeros dos años, me pagó bien. El problema comenzó a fines del año pasado cuando me hizo una oferta para comprar la casa por dos pesos con cincuenta. Desde entonces, no me atiende más el teléfono y tampoco me paga", agregó.