Murió Tom Lupo, un gran referente del rock en los medios

Popularmente conocido como Tom Lupo, su nombre real era Carlos Luis Galanternik. El poeta y locutor falleció este lunes a los 74 años.

Galanternik nació en la localidad chaqueña de Charata en 1945. Estudió psicología, trabajó de periodista, psicoanalista y redactor publicitario.

También ejerció como profesor universitario en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora.

En los años ’80 participó en Radio del Plata del ciclo "Submarino amarillo", en el que realizaba su sección: el "Tom Lupo Show", donde difundió bandas emergentes como Sumo, Soda Stereo, Los Redondos, los Ratones Paranoicos y los Fabulosos Cadillacs, entre otras.

En una nota que brindó a "Miradas al Sur", Lupo contaba sobre sus inicios en la profesión: “Me llaman de un programa de radio que recién comenzaba, Submarino Amarillo, para hacerme un reportaje y como les caí muy bien a los productores me dijeron que les gustaría que trabajara para ellos como movilero”.

“El móvil, por entonces, era sólo para el fútbol. Y me pidieron que me pusiera un sobrenombre rockero. Dije Tom Lupo sin pensarlo. Años después, asociando, me di cuenta de un acto inconsciente: mi único escritor admirado dentro del rock era Tom Wolfe y wolf en inglés es lobo: lupo en italiano”, recordaba el locutor.

