Murió Sergio Denis: Qué decía cuando hablaba de la muerte

En la mañana del viernes, luego de estar más de un año en coma, murió Sergio Denis a sus 71 años.

Su agonía se prolongó durante tanto tiempo luego de sufrir una tremenda caída, durante un show en Tucumán.

Meses antes, el cantante había estado en varios programas y contó qué había sentido en el momento que sufrió un infarto de miocardio que lo dejó al borde de la muerte.

"En Paraguay estuve muerto. Yo sé lo que es morir. Estuve 17 minutos sin signo vitales. Estaba en un rectángulo negro. Luego hablé con un sacerdote amigo y me dijo que eso tiene un nombre en teología, estaba en un lugar entre la vida y la muerte. Los médicos me dijeron que fue importante que no me haya entregado y de que tenga el corazón totalmente sano”, decía Denis en el ciclo de Mirtha Legrand.

A los pocos días, volvió a contar la anécdota en el programa "Cortá por Lozano" y describió el momento exacto en que tuvo el infarto.

"De repente me vi en un rectángulo negro, con una ventana negra que daba terror. Me vi ahí a la mitad de mi, insultando a la muerte y al diablo", decía.

Y comentó que lo habló con un sacerdote amigo: "Él me dijo que en teologia esos lugares a donde estuve tienen nombre. En el lugar con la ventana es a donde están los espíritus malignos".

Según su relato, después de luchar por mucho tiempo con la muerte, se despertó. "Después de tanto pelear, volví a mi", señalaba.

También dijo que en algún momento sintió que se caía de una balsa y volvía a la muerte. "Iba para abajo y quería parar pero no podía", agregaba.

