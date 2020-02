Murió Raphael Coleman, uno de los actores de Nanny McPhee

Su madre, Liz Jensen, compartió la noticia en Twitter, puso: "Descansá en paz mi querido Raphael Coleman, aka Iggy Fox. Murió haciendo lo que amaba, trabajando por la causa más noble de todas. Su familia no podría estar más orgullosa. Celebremos todo lo que consiguió en su corta vida y atesoremos su legado".

Raphael Coleman, el adorable colorado de Nanny McPhee (La niñera mágica), la película de 2005, que falleció el jueves a los 25 años.

El joven nacido en 1994 en Wandsworth, Inglaterra, también había actuado en La cuarta fase, Está vivo y el corto Edward's Turmoil, más allá de la comedia que lo hizo famoso junto a Emma Thompson . Además, hizo publicidades de niño hasta que creció y dejó la actuación. En 2013 ingresó a la Universidad de Manchester y se especializó en zoología desde 2017.

Al poco tiempo, dejó una prometedora carrera en al ciencia para dedicarse a pelear por causas en las que creía, poniéndole el cuerpo. Desde el medio ambiente a la protección de las poblaciones indígenas. Había dicho en un comunicado: "Mis acciones no tienen que ver con el sacrificio o con ir a la cárcel porque sí. Conociendo la ciencia, no me queda opción más que decir la verdad y aferrarme a mi moral. No me voy a quedar quieto y mirar el mundo arder".

Quien dio más información sobre los motivos de su muerte fue su padrastro, Carsten Jensen, quien contó que no tenía ninguna condición de salud y que colapsó sin que pudieran salvarlo.