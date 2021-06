Murió el papá del Polaco, Jorge Cwirkaluk

Momento de mucha tristeza vive El Polaco tras enterarse hoy de la muerte de su papá, Jorge Cwirkaluk. Según la información que pudo confirmar Primiciasya.com, el papá del cantante fue encontrado sin vida en su casa.

La historia de vida de Jorge Cwirkaluk se hizo pública cuando hace unos años dio una entrevista y contó que perdió todo cuando su hijo Ezequiel tenía 5 años. Él tenía una fábrica de aberturas que tuvo que cerrar.

Su padre era adicto al alcohol y a las drogas. Cuando él tenía cinco años de edad su papá perdió todo, solo les quedó la casa, y su padre estuvo internado. Entonces su madre los tuvo que mantener con 150 pesos que cobraba de un plan, viviendo del trueque y de vender lo que tenían. A los 13 debió internarse en un centro de rehabilitación en Córdoba para que su mamá no se tuviera que ocupar de él.

Ante el trascendido periodístico sobre la muerte de Jorge, Barby Silenzi, pareja del Polaco, le confirmó a este medio la triste y dura noticia.

“¿Sabés por qué se internó? Él se internó porque yo me interné. Yo estaba con las drogas y el alcohol. Yo me interné dos años y él quería estar conmigo porque me extrañaba. Yo estuve en el Pabellón 1 de Open Door”, contó Jorge Carlos hace unos años en el magazine El diario de Mariana.

Asimismo, el papá del cantante expresó que su hijo jamás lo abandonó en su largo proceso de rehabilitación: “Me pasó a buscar con un auto y me llevó para recuperarme” (...) El Polaco me salvó la vida”, aseguró Jorge Carlos, visiblemente orgulloso.