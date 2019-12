Murió Marie Fredriksson, la cantante de Roxette

Marie Fredriksson, cantante y líder del grupo de pop sueco Roxette, falleció a los 61 años, según confirmó la gerente de prensa de la banda, Marie Dimberg.

"Con gran tristeza debemos anunciar que uno de nuestros más grandes y queridos artistas ha fallecido. Marie Fredriksson murió en la mañana del 9 de diciembre", escribió Dimberg en un comunicado de prensa.

Fredriksson experimentó un tremendo éxito con Per Gessle, y Roxette vendió la friolera de 75 millones de discos en todo el mundo.

"Todo mi amor por ti y tu familia. Las cosas nunca serán iguales", escribió Gessle.

Roxette se formó en 1986 y tocó en su último concierto en 2016. Son conocidos por clásicos como "Debe haber sido amor", "The Look", "Joyride" y "Listen to your heart", por nombrar algunos.

Encabezaron la cartelera estadounidense cuatro veces y tuvieron un total de 19 canciones en la lista de los 40 principales del Reino Unido.