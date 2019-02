Murió la esposa del ex futbolista "Chiquito" Bossio tras sufrir un ACV

Carlos "Chiquito" Bossio se encuentra atravesando un momento de profundo dolor por la Ana Débora Lucero Bustamante, quien dio a luz a un bebé prematuro y falleció producto de un ACV. El ex arquerose encuentra atravesando un momento de profundo dolor por la muerte de su mujer,, quien dio a luz a un bebé prematuro y falleció producto de un ACV.

Lanús y Estudiantes de La Plata, de extensa carrera en el fútbol, le había dedicado un mensaje a su mujer en La mujer tenía 42 años y el bebé todavía lucha por su vida. Hace unos días, el ex arquero de, de extensa carrera en el fútbol, le había dedicado un mensaje a su mujer en Instagram

"Fuerza amor, no me aflojes guerrera de la vida", posteó Chiquito. El mundo del fútbol se conmovió con esta triste noticia y se multiplicaron los mensajes de apoyo y condolencias para el ex guardameta.