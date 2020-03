Murió Kenny Rogers, leyanda de la música country

La gran estrella de la música country, Kenny Rogers, murió este viernes por la noche a los 81 años.

La familia del artista comunicó que el fallecimiento fue por causas naturales en su domicilio de Sandy Springs, estado de Georgia, donde se encontraba rodeado por sus seres queridos.

Además indicaron que se organizará una ceremonia de despedida íntima, sin que esta decisión tenga relación “con la situación de emergencia nacional provocada por el COVID-19”, la pandemia que azota al mundo, pero expresó que espera poder celebrar públicamente la vida del músico con sus amigos y fans más adelante.

La leyenda musical nació en Houston, Texas, el 21 de agosto de 1938, y comenzó su carrera musical a los 20 tocando canciones de grandes ídolos como Nat King Cole y Chuck Berry. Se hizo popular con temas como Coward of the county, She believes in, Lady, Islands In The Stream y Through the Years.

En 2013 fue ingresado al Salón de la Fama de la Música Country. Su último concierto fue el 25 de octubre de 2017 en Nashville, done tocó junto a Dolly Parton, Lionel Richie, Idina Menzel, The Flaming Lips, y otros colegas.