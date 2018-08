Murió Aretha Franklin

La triste noticia la confirmó su representante,, quien indicó que Franklin murió este jueves a las 9:50 a.m. en su residencia ubicada enexpresó la familia en un comunicado.

Esta semana un amigo de la cantante, Roger Friedman, había dado a conocer que se encontraba gravemente enferma en un hospital de Detroit y rodeada de los suyos.

Aretha Franklin

Pese a su delicado estado de salud, Franklin actuó en noviembre de 2017 para la Fundación Elton John en Nueva York. "Fue un espectáculo milagroso ya que Aretha luchaba contra el agotamiento y la deshidratación", escribió Friedman sobre la actuación de Filadelfia.





A lo largo de su extensa carrera en la industria de la música, Franklin ganó 18 premios Grammy, incluido uno a su exitosa trayectoria artística. Entre sus mayor éxitos se encuentran "(You Make Me Feel Like) A Natural Woman" (1968), "Day Dreaming" (1972), "Jump to It" (1982), "Freeway of Love" (1985), y "A Rose Is Still A Rose" (1998).

Aretha Franklin

Nacida el 24 de marzo de 1942 en Memphis, Tennesse, Franklin era hija de un conocido predicador y de una cantante de gospel. Creció rodeada de música y decidió aprender por sí sola a tocar el piano con la ayuda de grabaciones. Era madre de cuatro hijos. Con doce años tuvo a su pprimogénito, y dos años después tuvo el segundo.

Aretha Franklin

En 1987 se convirtió en la primera mujer en ingresar en el Salón de la Fama del Rock and Roll con más de 75 millones de álbumes vendidos en todo el mundo.

Aretha Franklin

Uno de sus temas ganadores de un Grammy fue "I Knew You Were Waiting for Me", un dueto que cantó junto al fallecido cantante británico George Michael.

En 2005, Aretha Franklin recibió la Medalla Presidencial de la Libertad -la mayor condecoración para un civil estadounidense- de manos del entonces presidente George W. Bush.

Aretha Franklin