Murió un actor de Hollywood por complicaciones tras contagiarse de coronavirus

Se supo que murió Mark Blum a los 70 años en Estados Unidos por complicaciones en su salud tras haberse contagiado de coronavirus.

El actor ganó mucha fama tras participar de la serie You, la ficción de Netflix que tiene a Penn Badgley como protagonista, interpreta a Joe Goldberg, un obsesivo psicópata y asesino.

"Con amor y corazones pesados, Playwrights Horizons rinde homenaje a Mark Blum, un querido amigo de toda la vida y un artista consumado que falleció esta semana. Gracias, Mark, por todo lo que trajiste a nuestro teatro, a teatros y audiencias de todo el mundo. Te extrañaremos", escribieron desde una compañía teatral que lo tuvo entre sus actores durante muchos años. Mark se destacó en muchas obras en Broadway

LEER TAMBIÉN: Camila Sodi, la actriz de la serie de Luis Miguel, dio positivo para coronavirus

Mark hizo varias participaciones en distintas series como NYPD Blue, The Sopranos, La ley y el orden, Mozart in the Jungle, Succession, Elementary, The Good Fight, You y Billions. En cine compartió con la mismísima Madonna en el filme “Buscando desesperadamente a Susan”, de 1985.

"Quiero reconocer el fallecimiento de un notable humano, compañero actor y amigo Mark Blum, que sucumbió al Coronavirus. Esto es realmente trágico y mi corazón está con él, su familia y sus seres queridos. ¡Lo recuerdo como divertido, cálido, amoroso y profesional cuando hicimos Buscando desesperadamente a Susan en 1985!", escribió la cantante en Instagram.

LEER TAMBIÉN: La tierna cuarentena de Eva de Dominici y su hijo: “Son días de mucha unión, paciencia, respeto, amor”