Muriel Sant Ana y una tremenda declaración: "Acompañé a varias actrices a abortar"

El miércoles por la tarde, en el marco de su pelea con Facundo Arana, Muriel Santa Ana realizó una fuerte declaración vía Twitter que sorprendió al mundo del espectáculo, al confesar que a los 24 años se había practicado un aborto para interrumpir un embarazo no deseado.

A raíz de aquella manifestación, la intérprete recibió miles de críticas en su contra: "Quiero decirles a los que me desearon la muerte, el cáncer, etc, que en mi familia me enseñaron el principio de igualdad y libertad, y que no tengo que pedirle permiso a nadie para vivir mi deseo. Cristianismo, hipocresía, idea de clase y racismo, no me enseñaron. Lo siento", se descargó en la misma red social.

Pero este jueves, Santa Ana redobló la apuesta y fue por más: "Les comento que acompañé a varias actrices a abortar o a comprar la pastilla del día después. Respeto su silencio y sus secretos a muerte. Pero somos muchas, eh", disparó a través de la misma vía.

Y, a pesar de que muchos colegas de Muriel la apoyaron en sus dichos, otras fuguras del espectáculo nacional salieron nuevamente a castigarla.

Embed les comento que acompañe a varias actrices a abortar o a comprar la pastilla del día después. Respeto su silencio y sus secretos a muerte. Pero somos muchas, eh... — Muriel Santa Ana (@Murielsantaok) 4 de enero de 2018

Embed @Murielsantaok estoy a favor de que tengamos una ley que respete el derecho de la mujer a tomar la decisión que crea más acertada, pero creo que no sumamos si contamos que abortar es algo maravilloso https://t.co/QWVVvcmiG6 — Fabián Doman (@fabdoman) 4 de enero de 2018

Embed No entiendo qué quiere o que busca https://t.co/dRwjonxazI — @ N G 3 L (@AngeldebritoOk) 4 de enero de 2018