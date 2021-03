Muni Seligmann fue mamá de Carmela: "Nunca nada me atravesó tanto"

Hace unos meses, en el día de su cumpleaños número 36, Muni Seligmann anunciaba la feliz noticia de su embarazo.

"Dejaremos de ser 3 para convertirnos en 4", anunciaba la actriz en Instagram con una imagen junto a su marido Nicolás Naymark y su perro.

Lo cierto es que el día del parto llegó el lunes 29 de marzo y dio a luz a Carmela, a quien presentó por primera vez en público con la primera foto.

"29.03.21 - 3,262kg - 14:24hs Bienvenida Carmela", precisó en su posteo la actriz.

Y comentó sus sensaciones del parto natural: "Hoy viví la experiencia más intensa de mi vida. Nunca nada me atravesó tanto. Tuve la suerte de tener el parto de mis sueños. Natural y sin ninguna intervención".

"No puedo creerlo. Sólo tengo palabras de agradecimiento para el equipo maravilloso que me acompañó en éste parto respetado. @juanpablosojoobstetra , @nurialeis85 y @soucoqueiro que nunca me dejaron aflojar", siguió emocionada.

Y cerró: "Carmela hizo un trabajo formidable. Estoy inmensamente emocionada y agradecida. Las dos estamos bien".

