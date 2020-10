Muni Seligmann cumplió años y anunció su embarazo: "Dejaremos de ser 3 para convertirnos en 4"

Muni Seligmann cumplió años y anunció su embarazo desde las redes sociales con un emotivo posteo en Instagram. Lo hizo con una imagen junto a su marido Nicolás Naymark y su perro.

"Este es un cumpleaños que estuve deseando mucho. Dejaremos de ser 3 para convertirnos en 4. Sí, estoy EMBARAZADA", indicó la actriz.

"Paradójicamente, toda esa fluidez que tengo para escribir de las cosas que observo y vivo, se me corta a la hora de expresar esta noticia tan íntima. Ya que suelo cuidarla mucho, porque es mi gran tesoro. Esto me emociona de corazón, con lágrima y sonrisa", amplió movilizada.

Y explicó: "Es algo que deseamos y buscamos con mucho amor. Llega en un momento perfecto. No porque haya sido como lo planee, sino porque todo este tiempo aprendí que las cosas tienen su propio tiempo. Y desde que comenzamos esta familia, aprendimos tantas cosas".

"Nos divertimos, viajamos, nos acompañamos, pero por sobre todo nos amamos, respetamos y apoyamos. Ahí entendí que FAMILIA ya éramos nosotros dos principalmente, el resto es todo ganancia.. se sumó Coco y ahora bebé en camino: vaya ganancia!!!!", remarcó.

"Implica mucho para mi. Todo lo que los niños significan en mi vida, todo lo que los niños han sanado en mi y hoy me da esta posibilidad. Tanto aprendí en este camino, que estoy lista para recibir la catarata de aprendizaje que me espera. Gracias a la vida, que me ha (y da) tanto. Quería compartirlo con ustedes, que día a día me (y nos) acompañamos a traves de ésta app", finalizó Seligmann.