"Muñeca de cristal", la frase de Tyago Griffo que generó la polémica y el debate entre Denise y Fernanda Iglesias

A Florencia Torrente no le cayó para nada bien la frase que usó Tyago Griffo. Todo comenzó hace unos días, cuando en el programa "Cantando 2020" le preguntaron a Tyago, el hijo de Gladys, La Bomba Tucumana, si invitaría a salir a Florencia. El joven dijo que le gustaría, pero que sentía que ella era de "otro liga".

"Ella es un chica divina, es como una muñequita de cristal y yo vengo más del barro", afirmó.

El comentario molestó a Florencia y lo hizo saber apenas tuvo oportunidad: "Con todo el amor del mundo, estamos en el 2020, 'muñequita de cristal' no va. No somos intocables, somos todos seres humanos. Soy una chica común", expresó en el ciclo.

"Voy a contar lo que yo sentí. Hace unos días me vi sumergida en un juego que no quería jugar y nadie me había preguntado si quería hacerlo. Para poder salir de él rápidamente, respondí en modo de chiste, pero no siendo fiel a mis sentimientos. Sintiendo incomodidad", escribió Flor en las redes.

"Yo jamás agredí a Thiago, no agredo a nadie. Y tampoco tengo algo contra él. Sé que sus palabras no fueron con mala intención. Poder decir mi opinión no me hace agresiva y mucho menos racista. La palabra 'deconstruir' no es una mala palabra. Jamás dije que era perfecta, jamás dije que yo no tenía que deconstruirme. Estoy en ese proceso hace años y puede que me lleve la vida entera", se puede leer en la publicación.

El debate en "Hay que ver"

El tema generó un debate en "Hay que ver" entre Denise Dumas y Fernanda Iglesias. La conductora no vio con malos ojos lo que manifestó Gryffo y la periodista bancó a muerte a Flor.

“(Lo que dijo Tyago) es un concepto, un estereotipo que viene de años y que las mujeres estamos tratando de erradicar. Banco a Flor Torrente en esto de deconstruir ese concepto, porque las mujeres tenemos un montón de otras cualidades que no tienen que ver con ser de cristal o frágil. Al Bombito después de decir eso le faltaba decir ¿’vení a planchar, limpiar y cocinar a mi casa’?”, expresó Fernanda.

A lo que Denise contestó: “¿Por qué está tan mal ser frágil? Yo también soy mujer, Fer. Y a mí no me parece mal que diga que parezco de cristal y no soy machista. ¿Dónde está el insulto? A cada mujer le gusta que la vean de determinada manera. ¿Por qué tengo la obligación de que me vean fuerte? Hay un montón de gente débil, ¿qué tiene de malo?. Y si no lo sos, decilo bien”.

“Vos serás una mujer diferente a mí. Yo no estoy hablando de vos. Hay mujeres que son machistas también”, agregó Iglesias.

