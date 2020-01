¿Qué mujer se negó a comer el lomo de Poroto Cubero?

A Fabián “Poroto” Cubero le tocó preparar la cena para sus invitados como parte del ciclo “Divina comida”. Para recibir a Vicky Xipolitakis, Jujuy Jiménez, Pichu Straneo y Gerardo Rozín y convertirse en el mejor anfitrión, el ex futbolista acudió a un plato que según él “no falla nunca”.

Poroto contó entonces que cuando era soltero jugar al fútbol y cocinar lo ayudó a conquistar a varias mujeres, entre ellas su ex Nicole Neumann. Pero en ese caso su plato predilecto no funcionó, porque la modelo es vegetariana.

"De plato principal, voy a preparar un lomo a la mostaza con champiñón y papas. Este es uno de mis platos preferidos", reveló la actual pareja de Mica Viciconte.

Entonces, el ex deportista habló de sus conquistas y recordó a la madre de sus hijas con picardía: "Con el fútbol se gana más. Pero con el fútbol y la cocina se gana más y mejor. Este menú siempre gusta. Hubo un caso en el que, obviamente, no gustó… Ya sabemos por qué, no hace falta aclarar porque hay gente que no le gusta la carne".

