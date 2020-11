La mujer de Maradona Junior despidió a Diego y pidió respeto por el momento que atraviesan

Nunzia Pennino, mujer de Diego Junior, despidió con dolor al ex futbolista desde las redes sociales.

La mujer de Diego Maradona Junior, Nunzia Pennino, expresó su dolor por la muerte de Diego y también dejó un mensaje pidiendo "respeto" por el difícil momento que atraviesa la familia.

Además, manifestó su pesar por no poder viajar antes desde Italia a la Argentina para despedirse, ya que Junior viene de recuperarse hace poco del coronavirus.

“Al menos tengan respeto por lo que estamos pasando. Bloquear los teléfonos es inútil. Por favor, estamos digiriendo la noticia”, indicó la mujer de Junior y madre de Diego Matías e India Nicole.

“Íbamos a acudir a vos tan pronto como Diego (su pareja) saliera del hospital. Teníamos que abrazarnos, tenías que conocer India… Todavía teníamos mucho por hacer”, agregó.

Luego, señaló con mucho dolor: “Nos dejaste de repente así... no puedo creerlo... no es posible, ¡parece una pesadilla! Has destruido nuestros corazones”.

Y en Instagram, Pennino también publicó una fotografía en la que aparecía abrazada al abuelo de sus hijos: “Siempre así en mi corazón, el mejor del mundo”.

