La mujer del hombre protagonista del escándalo con Lucía Celasco: "Se le fue encima a mi marido y le pegó"

Lucía Celasco, nieta de Susana Giménez, se vio envuelta en un gran escándalo a la salida del boliche Tequila en Punta del Este.

Habría mantenido una fuerte discusión con un vecino del lugar por cómo estacionó el auto, que le impedía al hombre salir de su vivienda con su vehículo.

LEER TAMBIÉN: Habló Marcelo, el hombre que discutió con Lucía Celasco: "Me cagó a trompazos"

Mercedes Sarrabayrouse, hija de Susana, se hizo presente en el lugar y también participó del escándalo.

Marcelo, el hombre que discutió con la joven, habló con el sitio Farandula Show y contó lo que vivió.

LEER TAMBIÉN: Escándalo con la nieta de Susana Giménez en Punta del Este

"Una cosa de locos, me cagó a trompazos. Lo único que hice fue así para que no me pegara más. Quisimos sacar del auto y vinieron tres chicas totalmente sacadas del boliche gritando e insultado que no le toque el auto", explicó el vecino del lugar.

Y agregó: "Me empezó a gritar de todo y a golpear. Lo único que hice fue empujarla para que no me siga pegando. Me pegó en los oídos y en la cara. Fue una situación mala".

También habló la mujer del hombre involucrado en este episodio, que se trata de una argentina que alquila una casa en Punta del Este.

Según su testimonio, junto a su marido sufrió “insultos, puñetazos y piedrazos” de parte de la nieta de la diva.

“‘¡Ni se te ocurra tocármelo (por el auto), negra de mierda!’, me dice. Se me vino encima, directamente. Me quedé en el auto porque no terminaba de entender lo que estaba pasando. Se volvió loca", relató Jimena Binaghi, en diálogo con el sitio Farandula Show.