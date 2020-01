Una mujer denunció a Paulo Londra en Twitter: dijo que quedó embarazada y la manipuló para que abortara

La denuncia sorprendió el domingo desde la red del pajarito. Una joven española, Lyna Bekk, como indica su usuario, asegura haber tenido un amorío con el cantante Paulo Londra, mientras él hacía unas presentaciones en aquel país.

“Hace unos meses tuve "la suerte" de conocer a Paulo Londra, artista el cual siempre había admirado por su humildad y por su música la cual no trata ni de drogas, ni fiestas, ni de chicas sexualizadas. Por razones de la vida Paulo y yo acabamos teniendo relaciones sexuales”, comenzó escribiendo.

“No usamos protección, y por mucho que yo tomará la pastillas, un mes después me dí cuenta que estaba preñada del hijo/a de Paulo. A unos días de saber que estaba embarazada decidí tenerlo porque sentía una gran conexión”, contó y agregó que a partir de esta noticia fue que mutó el vínculo. Ella decidió tener al bebé porque sintió “una conexión” pero dijo que la manipularon para que no lo hiciera y abortada.

LEER TAMBIÉN: Las exigencias de Paulo Londra para cantar en el Festival de Jesús María

“Cuando Paulo se enteró de que yo quería tener ese bebé, Mando a Piero a Madrid para convencerme y manipularme de abortar. A los días me cansé de todas las cosas que me decía... Que si le iba a arruinar la carrera a Paulo, que el bebé iba a crecer sin padre. Que una mujer con un bebé no podía triunfar en la música (yo quiero ser cantante), que si yo abortaba ellos me iban a ayudar en la música, y mil cosas más... Me cansé de todo lo malo que me decía y decidí abortar para estar en paz y por el bien de Paulo”, afirmó en sus posteos.

Las declaraciones de la joven comenzaron a tener mucha repercusión en las redes, muchos cuestionaron la veracidad de los dichos entonces Lyna decidió publicar un audio en el que habla con Londra. Allí solo se escucha la joven contarle que estaba embarazada, y él le responde: “no me hagas sentir mal”.

“Mira, ya que dejas que la gente me hatee hasta la muerte, sabiendo tú cual es la VERDAD, demuéstrales a ellos que es « mentira » lo que digo. Ya que según miles de personas tu eres el niño bueno que no toca ni una mosca Paulo Londra”, pidió cerrando el tema la joven que aseguró que fue atacada por los haters.

LEER TAMBIÉN: Paulo Londra presentó a su novia a través de las redes sociales