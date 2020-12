Muerte de Diego Maradona: La Justicia le otorgó la eximición de prisión a Leopoldo Luque

El juez Orlando Díaz aceptó el pedido de e eximición de prisión del ex médico personal de Diego Maradona, Leopoldo Luque.

Tras tres días de análisis, el magistrado le aceptó el planteo presentado por los abogados del médico en la causa que investiga la muerte de Diego Armando Maradona a los 60 años.

De este modo, el neurocirujano no podrá ser detenido en caso de que los fiscales de la causa, que se encuentran investigando las circunstancias de muerte del Diez, decidan calificar el caso como abandono de persona seguido de muerte.

"A Diego yo lo llevaba al dentista. Al dentista llevo a mi hijo, no veía a nadie que se haga responsable y yo lo llevaba. Mil veces pensé en dejar a Diego pero era como dejar a un padre y no lo iba a hacer. Lo dejaba solo. Yo lo noté deprimido, no dejaba entrar a la habitación a nadie, salvo a mí. Médicamente se hizo lo mejor que se pudo en un paciente que no quería tener un médico cerca", sostuvo Luque hace unos días.

La información se profundizó este viernes en "Intrusos", América, donde se indicó además que Maradona afrontaba un gasto fijo de unos diez millones de pesos por mes.

