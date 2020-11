La muerte de Diego Maradona: la declaración de unos los enfermeros sobre los últimos instantes del Diez

"Hay un médico que debió estar dentro de la casa y no estaba", indicó el periodista Carlos Salerno sobre el avance de la investigación.

Diego Maradona falleció el miércoles a los 60 años en la casa country de Tigre que habitaba.

Según consta en el informe de Fiscalía de San Isidro, Johny Espósito, hijo de Betty, hermana del ex futbolista, vio a Maradona con vida la noche anterior a las 23 horas.

Este viernes, en "Buenos Días América", el periodista Carlos Salerno contó detalles de los últimos instantes de Diego y habló del testimonio clave del enfermero.

"Cuando entran el psicólogo y la psiquiatra, ahí lo llaman al sobrino por que no podían despertarlo y entran en desesperación y empiezan a llamar a los médicos y dicen que intentan reanimarlo", indicó el especialista en policiales.

Y remarcó: "En la habitación de Maradona había sandwiches de miga y un vaso de agua sin tocar, que le habían dejado a la noche "

"Hay un enfermero, que se llama Ricardo, que trabaja hasta las 6.30. Ricardo asegura que él entró, y corroboró que estaba vivo a la mañana: vi que respiraba, dijo. Hay un detalle que es importante", precisó Salerno.

"Hay un médico que debió estar dentro de la casa y no estaba. A Diego cuando lo tocan para reanimarlo cerca de las 11 y media de la mañana, el cuerpo todavía estaba caliente, entonces no murió a la madrugada. ¿Quién no atendió a Maradona cuando debía? Y esto investiga la Justicia", finalizó.

