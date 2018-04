Dalma Maradona y Andrés Caldarelli, que celebraron su casamiento una gran fiesta en Pilar. El sábado 31 de marzo fue el gran día paraque celebraron su casamiento una gran fiesta en Pilar.





La Herencia de Pilar, donde tuvo lugar la ceremonia religiosa y la posterior fiesta para 350 invitados, muchos de ellos famosos. La hija de futbolista Diego Maradona se llevó todas las miradas en el salón, donde tuvo lugar la ceremonia religiosa y la posterior fiesta para 350 invitados, muchos de ellos famosos.

Dalma sale con Andrés desde hace cinco años y en la noche del sábado sellaron su historia de amor con el "sí".





Algunos de los famosos que dijeron presente fueron: Pablo Echarri, Nancy Dupláa, Gastón Pauls, Micaela Vázquez, Gladys Florimonte y Jey Mammon, entre otros.





Diego Maradona quien no pudo asistir a la boda por sus compromisos laborales en Emiratos Árabes. La gran ausencia de la noche fuequien no pudo asistir a la boda por sus compromisos laborales en





Aparentemente, no fue autorizado a viajar para que no se ausente al partido de su equipo, que terminó siendo victoria por 2 a 0, ante un equipo que no marchaba del todo bien en el torneo.