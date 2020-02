El motociclista atropellado por Julieta Prandi está indignado: "No dice la verdad"

Este lunes por la noche, la actriz Julieta Prandi protagonizó un accidente de tránsito mientras regresaba en auto desde los Premios Carlos, en Villa Carlos Paz.

En la esquina de Alberdi y San Martín, la actriz de "Atrapados en el museo" embistió a una moto en la que se conducían un hombre de 60 años y su hija de 25, quienes debieron ser trasladados al hospital Sayago de la villa serrana con lesiones en sus piernas.

Ante el hecho, Julieta le envió un audio de voz a todos los medios donde detalló cómo fue el siniestro.

"Estábamos volviendo todos de la entrega de los Premios Carlos, había salido del teatro hace unos minutos, llegando a la esquina, frenando en el semáforo, a dos kilómetros por hora o tres, porque realmente estaba frenada, no sé si la moto apareció de golpe o si estaba sin luces", dijo la actriz.

Y puntualizó: "La realidad es que la toqué, muy leve, pero las dos personas que estaban en la moto cayeron, entonces me bajé del auto y por supuesto pregunté cómo estaban. Llamamos a la ambulancia, no los vi lastimados y me dispuse a seguir el protocolo como hay que hacer: ir a la comisaría, ir al hospital y fue lo que hice. Fue una desgracia con suerte que le puede pasar a cualquiera".

Esta mañana, en "Involucrados", César Zambrano dio su versión de los hechos. “A las 11 de la noche, estábamos parados (con la moto) porque había luz roja. Yo manejaba la moto con mi hija, estaba de espaldas, con el guiño hacia la derecha porque iba a doblar en Alvear y San Martín. Pero la señora (Prandi) nos arremetió y nos botó. Los transeúntes nos ayudaron. Pero no me di cuenta en qué momento (Prandi) habrá bajado”.

“Estoy indignado con la señora porque no dice la verdad. Yo estaba solo con la luz roja, no había ningún auto. Ella vino por la parte posterior y nos invistió a nosotros”, añadió.

“Me están escrachando mucha gente acá, porque dicen que yo estoy pidiendo dinero, pero yo en ningún momento pedí dinero, sino que quiero que se haga cargo ella de lo que pasó a mi persona, a mi hija y sobre todo a la moto, un medio de transporte que yo uso... Ahora la moto está en el corralón. Yo soy el afectado y tengo que pagar para sacar mi moto”, afirmó César.

“Ella tiene que decir las cosas como pasaron. Hay versiones de que ella estaba con el teléfono que se distrajo, que el taco de sus zapatos se enganchó. Hay muchas versiones. La señora tiene que decir la verdad, que cometió un error o que se le pasó, tiene que reconocerlo”, finalizó Zambrano.

