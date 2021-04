El motivo que provocó la crisis del Polaco con Barby Silenzi: "La foto que le comentó Francisco Delgado no era de la hija"

Luego de varias idas y vueltas, parecía que la relación entre El Polaco y Barby Silenzi había mejorado. Sin embargo, la semana pasada, la bailarina y el cantante anunciaron su separación, que según él es "para siempre".

En un principio ella aseguró que estaba enojada con el papá de su hija menor porque la había dejado plantada para las fotos de "La Academia", pero luego dio más detalles sobre el conflicto.

"Estábamos en casa, haciendo una historia con mi celular. En el medio de la historia llega un mensaje del papá de mi otra hija y ahí se pudrió todo”, contó Barby en "Hay que ver", y explicó que el cantante revisó la conversación y encontró un mensaje que decía “¿Te mando una foto?” de parte de Francisco Delgado.

Si bien la bailarina explicó más adelante que el cantante encontró en su celular un mensaje de Delgado que le comentaba una foto en la que aparecía con la hija de ambos, anoche en "La Previa de La Academia" desmintieron esa versión.

El panelista Martín Salwe señaló que la versión que contó Barby sobre los mensajes del ex "Gran Hermano" no es del todo cierta. “En algo miente Barby, perdón. Que ella dice que la foto a la que responde o reacciona Fran Delgado era una foto de Barby con su hija, lo que dice en la nota, no es así”, indicó cuando hablaban sobre el tema.

“La foto era una foto de Barby, de ella, sin nadie más, y la respuesta, la reacción de Fran, fue a esa historia de Barby Silenzi sola”, agregó Salwe. Por su parte, Lizardo Ponce dijo: “Igual, si el Polaco se enoja por esa reacción de Francisco Delgado a una historia, qué tiene que hacer Barby por tantas que se bancó”.

