El motivo por el que el Pollo Álvarez se emocionó tanto con el mensaje de su hermana

El Pollo Álvarez es uno de los tantos a los que les tocó celebrar su cumpleaños en cuarentena obligatoria para evitar más contagios de coronavirus. En plena pandemia el conductor agradeció los saludos que le llegaron en forma de videos entre los que estuvo el de su hermana Victoria.

Primero puso un poquito del video en su ciclo “Nosotros a la mañana”, El Trece, pero luego lo subió a sus redes. "Es la dueña de mi vida, me maneja todo. Es fanática de Boca y voy a poner el video de nuevo porque me retó ya que ayer no salió completo. Vicky te amo", explicó al aire.

"Che Pollo, te voy a dar un abrazo que no te lo vas a olvidar para el resto de tu vida. Cuando termine la cuarentena te lo doy", le dijo la hermana en el clip. "Está más bueno que el churrasco a la bolognesa", sumó.

"GRACIAS por tantos mensajes y por tanto cariño, soy de escribir cosas pero hoy estoy ultra sensible y me lo guardo acá el saludo más importante en representación de todos", escribió el Pollo en su cuenta de Instagram.

Sobre su hermana, contó: "Victoria tiene más de 25 operaciones y más de una vez le han diagnosticado la muerte. Fue y vino mil millones de veces. Hoy Vicky es discapacitada motriz. Ella es divina, tiene un humor... Ella nos unió como familia. Nos unimos por ella. Me hizo mejor persona. Con ella, vi la muerte setenta veces. Vicky la rema como puede, en su mundo. Sufrimos mucho, pero nos enseñó mucho. Yo soy buena gente por ella".

Con 27 años, Victoria es la más chica de la familia del conductor. Ella nació con meningitis y salmonella y pasó los dos primeros años de su vida en terapia intensiva.