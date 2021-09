El motivo que hizo pelear a Los Pimpinela y por el que estuvieron varios días sin hablarse

Lucía y Joaquín Galán, Los Pimpinela, estuvieron como invitados el jueves a Los Mammones, América, y hablaron de su extensa carrera sobre los escenarios.

"Creo que es fundamental ponerte nervioso, si no te pasara sería absurdo. Cualquier recital está ese cosquilleo en la panza necesario para salir", reconoció Lucía sobre los nervios que aún sienten antes de cantar a pesar de la extensa trayectoria del dúo.

Y luego Jey Mammon les consultó si alguna vez se habían peleado fuerte y allí sorprendieron al comentar que estuvieron 15 días sin hablarse cuando Joaquín, cuando era jurado del programa Tu cara me suena, Telefe, él le puso una nota baja (4) a ella, que era participante.

“Yo había interpretado una canción de Jesse & Joy, y te acordas esa nota de mier.. que me pusiste. No soy rencorosa pero me acuerdo perfectamente”, le recordó Lucía.

“Ella estuvo sin hablarme a mí, porque es jorobada, pero se merecía ese cuatro. Pero lo peor es que yo le insistí en que haga Jesse & Joy”, explicó Joaquín.