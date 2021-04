Morla con Rial: "Maradona tenía dudas sobre la paternidad con Junior porque su mamá estuvo con sus hermanos"

El 25 de noviembre pasado, Diego Maradona falleció de una por muerte súbita a causa de una descompensación cardíaca que le generó un edema pulmonar.

Al momento de su muerte, Diego se encontraba en un country de la zona de Tigre tras haber sido operado semanas antes de un hematoma subdural en la cabeza.

Morla estuvo siempre en la primera línea de batalla en la guerra que el Diez tuvo contra Claudia Villafañe por los bienes en Estados Unidos y por las pertenencias que se quedó.

Hoy en Tv Nostra, el nuevo programa que conduce Jorge Rial por la pantalla de América a las 20.30, Matías Morla rompió el silencio.

En una parte de la charla, Morla dijo que fue lo que terminó con la vida de Diego.

"Yo creo que la Justicia está haciendo un gran trabajo. Decir que fue él no corresponde como abogado hasta que no lo diga la Justicia", dijo sobre la labor de Leopoldo Luque.

Y agregó: "Rocío Oliva, la cuarentena y la parte médica, pero el tipo estaba enamorado. La situación de estar enamorado de una mujer".

Sobre Verónica Ojeda sostuvo: "Es una gran mujer no entiendo lo que está haciendo. Jamás la criticaría en público. La respeto y es a la única que ayudaría seriamente".

"Jana es buena, no entiendo qué le pasó conmigo, es buena, pero no le cambiaba el ánimo a Diego", afirmó.

Y remató sobre la paternidad de Diego Jr: "Diego Junior me parece un chico que sufrió, tuvo muchas dudas sobre la paternidad, hasta Diego tenía esas dudas, se lo dijo, mirá, yo sé que tu mamá estuvo con algunos hermanos míos, hay charla dudando de la paternidad y no entiendo que Junior ahora habla mal de mí. Es el mismo que me llamaba y me pedía un Mercedes Benz".