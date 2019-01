Morla a Maradona: "Los que te queremos bien, valoramos tu esfuerzo y tu lucha diaria"

"Miraba para otro lado, no me daba ni cinco de bola y ahora acaban de llegar después de la terapia y vino y me dio un abrazo. Tiene la contextura física maradoniana, nada que ver con Ojeda. Ahí no hay ADN, nada; cuando te abraza, te da la mano o mueve el pie, olvidate que te quedás parado, es una mole. Es una mole dulce, que le tenemos que dar más dulzura y estar más con él", comentó el ex futbolista sobre el vinculo con su hijo Dieguito Fernando.









"Tenemos a los mejores doctores del mundo para llevarlo. Aunque yo no pueda entrar a Estados Unidos para llevarlo, lo puede llevar la madre o mis hermanas. Acá estoy con todas mis hermanas y sus hijos para la terapia de Dieguito", agregó el astro del fútbol.