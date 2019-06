Morla sobre la salud de Maradona: "Es una versión que fue difundida por una fuente maliciosa"

¿Qué le pasa a? Esa parece ser la gran pregunta que por ahora no tiene respuesta porque hay total hermetismo alrededor del ex astro del fútbol y actual

Sin embargo, el matutino Crónica saca en su tapa de hoy un informe sobre el deterioro en la salud del ex campeón del mundo. "Se habla de problemas neurológicos y de principio de Alzheimer", publica el diario.

Cierto es que la información empezó a filtrarse la semana pasada y no es casual que ayer, Ángel de Brito, en charla con Dalma Maradona le haya preguntado por la salud de su padre. "Hasta lo que yo sé está bien. Hablé con él cuando surgieron todos estos rumores", contestó la hija del 10.

En la publicación también se hace referencia a que una de las hermanas de Maradona está muy preocupada por su salud y que por eso insistiría para que se tomen cartas en el asunto y se lo interne de manera inmediata.





Comunicado del abogado de Diego Maradona, Matías Morla

Ante las versiones acerca de que Diego Maradona tiene "principio de Alzheimer" quiero aclarar que todos los estudios médicos que se le realizaron no dieron ningún indicio en ese sentido. En México, donde Maradona estuvo dirigiendo y al mando no solo de un plantel de fútbol sino de un cuerpo técnico, el club también le realizó distintos chequeos de salud, algunos a cargo de psicólogos y psiquiatras, los que resultaron de manera satisfactoria y no se nos dio ninguna información médica vinculada al trascendido mediático.

No dudo ni dudaré nunca de lo que se publica en los medios ni de la honestidad de los periodistas con quienes tengo la mejor de las relaciones, por lo que de ninguna manera puedo pensar que es un invento. Pero sí está claro que es una versión que fue difundida por una fuente maliciosa que solo busca generar conflictos.

Por eso vuelvo a pedir que todos aquellos que están cerca de Maradona valoren lo que él hace por nosotros y estemos cerca para darle contención, cariño y acompañamiento y no disgustos y exposición mediática que no solo no le hacen bien sino que lo perjudican.

Hoy Diego está atendiendo su salud, se va a operar de su hombro y su rodilla, para poder volver al trabajo lo antes posible y es por eso que lo único que pide es que aquellos que lo quieren lo ayuden.

Matías Morla