Moritán contó la misión que le pidió Pampita para su hija y aclaró su definición de "machista consciente"

Roberto García Moritán estuvo el miércoles en el piso de "La Academia" de "ShowMatch" y acompañó de cerca a su mujer, Pampita. Marcelo Tinelli le hizo algunas preguntas al empresario a poco del nacimiento de su primera hija con la modelo.

“Fui papá joven y ahora la paternidad me agarra más grande. Vamos a ver como me encuentra ahora, te cuento en unos meses. Caro me encomendó una sola misión: bañar a la nena todas las tardes. Pero pienso hacer mucho más“, señaló Moritán sobre la misión especial que le pidió su esposa.

“Sí, para que no se cuelgue laburando hasta cualquier hora. Pongamos un horario tope y la va a estar esperando para que la bañe todos los días. Así tiene algo fijo para volver a la casa rápido”, justificó Pampita.

Y luego, el conductor quiso saber: “Leí que decías que eras una persona machita, que algunas cosas te costaban... ¿es así?", por las declaraciones del empresario a Ulises Jaitt en "El show del espectáculo" donde se calificó como “machista consciente”.

Y Moritán aclaró: “En realidad no, soy un defensor de la igualdad de género, por supuesto. Mi prueba viva es mi hija, que es super independiente, es libre y quizás uno de mis mayores orgullos. Pero tengo estas cosas que me gustan y que a mi mujer le gustan, que es cuidarla, acompañarla...”.

“Más que ser machista, es ser caballero, agasajar a la mujer...”, aportó Tinelli. “Claro, viste que te sacan de contexto, por ahí. Quise decir esto: todavía estoy como encontrando un vocabulario para hablar de determinadas cosas. Estoy aprendiendo todos los días”, dijo Moritán.

“Ahora entiendo. Todos estamos aprendiendo, yo también, todo el tiempo. Todos estamos aprendiendo: hay una deconstrucción de todas las cosas y una construcción nueva para nosotros que estamos delante de una cámara, así que me imagino para todo el mundo: qué decís, qué no decís, cómo te referís a una cosa, cómo te referís a la otra, chistes que hacías en su momento que hoy no los podés hacer...”, amplió Tinelli.

Y Roberto cerró: "Me parece que hoy lo que hay que hacer es medir la intención: desde donde y quien lo dice, cómo lo dice. Y aunque me equivoque, lo voy a decir con el mayor de los respetos y con la mejor de las intenciones”.