Antonio Birabent y Moris: ¿En cuánto tiempo se compuso "El Oso"?

Antonio y Moris Birabent estuvieron el miércoles en el ciclo de Jey Mammon, "Los Mammones", y dieron detalles del éxito de 1970, "El Oso", clásico del rock, compuesto por Moris.

"El Oso me lo pidió una maestra jardinera y me se compuso en un momento político del país. Mi mujer estaba al lado mientras iba escribiendo. Me produjo gran emoción, la letra la hice en tres minutos y la música también", reveló el cantante.

Por su parte, Antonio aportó: "Cada uno compone a su manera pero a veces las palabras trae la música". "Vimos los videos en Youtube antes de venir acá y Moris me dice: toca muy bien el piano", le dijo al conductor.

Además, Moris recordó aquellas reuniones con distintos importantes cantantes en el bar "La cueva".

Sobre la actuación y la música, Birabent explicó: "Las dos cosas me gustan. La música tiene esa magia de que aparece en un momento y es extraordinaria, la actuación tiene algo un poco más libre, alguien me llama, voy y actúo".

