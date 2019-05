Moria le preguntó a Asnicar si volvería a trabajar con Darthés por una suma millonaria y esta fue su respuesta

Brenda Asnicar conoció la fama y la popularidad de la mano de la tira juvenil "Patito Feo". Ella era en la ficción la líder de las "divinas" y la contrafigura del personaje que hizo Laura Esquivel. Durante 2007 y 2009,conoció la fama y la popularidad de la mano de la tira juvenil. Ella era en la ficción la líder de las "divinas" y la contrafigura del personaje que hizo





Juan Darthés violó a la por entonces menor de edad Thelma Fardín. Además, la actriz y cantante, fue una de las integrantes del elenco que realizó la gira por latinoamérica y una de las presentes en el hotel donde supuestamente





"Incorrectas" junto a Moria Casán y sus vayainas empoderadas. De paso por nuestro país para presentar su primer material discográfico, la actriz estuvo en





Una de las preguntas que le hizo la diva fue si aceptaría trabajar con Juan Darthés por una suma millonaria y su respuesta fue lapidaria: "No, no aceptaría. Más si me lo proponen de esa manera que me resultaría sospechoso".





Recordemos que al momento de la denuncia pública y en la Justicia de Nicaragua por parte de Thelma Fardín, Brenda Asnicar siempre se mostró a favor de su ex compañera y le brindó su apoyo incondicional de manera pública.