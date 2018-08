Moria festejó su cumpleaños con una entrevista de las Incorrectas y con más sorpresas

"La One", durante el programa en vivo, recibió el llamado de Sofía Gala y de su nieta Helena. Con su hija recordaron divertidas anécdotas familiares y de cuando ambas iban juntos a las funciones de la diva. Anteriormente, durante el programa en vivo, recibió el llamado de. Con su hija recordaron divertidas anécdotas familiares y de cuando ambas iban juntos a las funciones de la diva. Anteriormente, Andrea del Boca también sorprendió con su saludo a la conductora.





Durante el "reportaje incorrecto", Moria hizo un análisis de su etapa maternal y contó cómo es su vida hoy como abuela. Consultada también sobre lo que más le costó dejar en su vida, la respuesta fue "la niñez"





También fue interrogada acerca de si tuvo relaciones homosexuales. "No. Me gustan mucho los hombres. Si me sentí una mujer fálica. No es algo pendiente para mí", expresó Moria. Y agregó: "No me enamoré casi nunca, si me apasiono. No tengo capacidad de amor, me cuesta mucho entregarme"





Acerca de sus amigos y la soledad, "La One" dijo: Todos mis amigos son uno, son mi familia. Amo vivir sola.





celebró su cumpleaños este jueves en, donde recibió llamados sorpresas y además fue entrevistada por susTambién recibió la visita inesperada de