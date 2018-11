Moria Casán ya tiene quien la reemplace en "Incorrectas" durante sus vacaciones

Moria Casán se tomará unos días de vacaciones y desde hace unos días se comenzó a buscar a la figura para que la reemplace en su programa de América TV, "Incorrectas". se tomará unos días de vacaciones y desde hace unos días se comenzó a buscar a la figura para que la reemplace en su programa de





La diva está ocupando también el lugar de Jorge Rial en "Intrusos" y estará fuera de pantalla por un tiempo al irse de vacaciones a Europa.





El 15 de noviembre comienza el merecido descanso de La One, y aunque le pidió a la directora de programación del canal, Liliana Parodi, que sea ella quien la reemplace, en América se barajaron otras opciones, y buscaba que sea alguien externo del canal.

Moria y Solita







Soledad Silveyra fue la primera apuntada para ocupar su posición, pero la respuesta de la actriz fue negativa. En diálogo con PrimiciasYa.com, Solita explicó: "Me llamaron para reemplazar a Moria, pero no puedo. Era por dos semanas y era mucho para mí. Y Moria es Moria, viste... No me animé por eso".





Bailando. Sin embargo, no se llevaban bien. Solita se sentía ninguneada por sus compañeras y ellas estaban convencidas de que la actriz hacía un papel de víctima para ganar popularidad. Recordemos que hace dos años atrás, Silveyra y Casán eran compañeras en el jurado de. Sin embargo, no se llevaban bien. Solita se sentía ninguneada por sus compañeras y ellas estaban convencidas de que la actriz hacía un papel de víctima para ganar popularidad.

Claudia Fontan







Pampita en la pantalla de Telefe. Pero la actriz tampoco pudo hacerle el aguante a la diva: "Me llamaron, fui convocada... Pero tengo un viaje programado justo para esas fechas y no podré". Y la segunda en ser convocada fue Claudia Fontán , quien este año se lució cuando le tocó cubrir aen la pantalla de. Pero la actriz tampoco pudo hacerle el aguante a la diva:





La búsqueda siguió y en las últimas horas, PrimiciasYa.com puede confirmar que Nacha Guevara fue quien finalmente aceptó para hacerle el aguante a Moria durante los días en que estará ausente de "Incorrectas".