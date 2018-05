Moria Casán y look varonil de su hija: "Estoy orgullosa de ser madre de 'Sofío Galo'"

Sofía Gala Castiglione fue una de las invitadas al programa "PH, podemos hablar" ( fue una de las invitadas al programa Telefe ), y se mostró en tevé con un marcado look varonil, vistiendo un blazer a cuadros, camisa blanca con corbata a rayas, pantalones estilo pescador y medias roja. Por supuesto, en las redes se mofaron de la facha de actriz y hasta llegó a ser trending topic en Twitter.

Pero este lunes, en su programa, Incorrectas, Moria defendió a su hija y, como suele hacer, desdramatizó el tema:

"En este momento es hija-hijo. Estoy orgullosa de ser madre de 'Sofío Galo'", arrancó la conductora.

"Ella es re melómana y admira al cantante de un grupo inglés llamado The Clash. Ahora no se viste más de mujer, tiró todo, sacó todo de su vestidor. Se viste de hombre por la comodidad que le provoca, además de que ella siempre admiró a los rockeros como David Bowie, y segundo porque le parece que la ropa femenina le genera una presión social que la pone muy incómoda y le dan ganas de sacarse todo", explicó Moria.

Y continuó: "Ella siempre odió mis lolas. Bah, cuando era chiquita le encantaban porque formaron parte de su cosa lúdica y su juego. Jugaba con mis lolas porque para ella eran un techo y jugaba con un 'timbre' que tengo para adentro y otro afuera", recordó.

"Con mi hija lo que menos hacemos es ocuparnos de esto. A Sofía le encanta tener redes aunque las usa poco", señaló luego.

"No todo el mundo puede estar de acuerdo, hay 40 millones de personas. Yo me río porque estoy hablando con gente NN, no sé quiénes son, ni les conozco la cara...", concluyó Moria.

