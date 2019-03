Moria Casán y Ángel de Brito se cruzaron fuerte en las redes: "Soy una mujer mayor que tiene sabiduría"

Moria Casán y Ángel de Brito protagonizaron un fuerte cruce por Twitter en la tarde del martes. La conductora de "Incorrectas", América, y el animador de "Los Ángeles de la mañana", El Trece, se dispararon varios mensajes picantes. protagonizaron un fuerte cruce por Twitter en la tarde del martes. La conductora de, y el animador de, se dispararon varios mensajes picantes.

"Diablillo @AngeldebritoOk te aviso que yo no tenía programa cuando ocurrió el episodio de NJ / DLT por lo tanto la saqué en la radio y como soy una persona leal no puedo llevar a un programa donde NJ denostaba con puteadas y bajezas a todos sus conductores", expresó Moria. expresó

"Tu devolución no corresponde a que en el momento que todo el mundo la atacaba a NJ vos te quedaste con la otra parte, yo no me hago la canchera ni la viva, soy una mujer mayor que tiene sabiduría, en vez de ser educado y respetuoso con una mujer mayor", añadió la diva.





"Estás ejerciendo una violencia que delata tu enojo y no el mío, si querés seguimos chapoteando y cambiamos roles, Vos taco aguja y yo taco bajo y nos embarramos! Pero te pido un favor, cambiá tu rictus de oler mierda por esa sonrisa que aparece muy de vez en cuando... bye diablillo!", finalizó.

A lo que Ángel respondió: "Violencia? Yo? Jajajaj no seas graciosa! Intercambiamos cuando quieras!

Besossssss. No tengo dudas de lo que hice, y lo hablé con las dos protagonistas. No es tu tema! Preocúpate por los rictus de tu programa! Gracias por ser fan del mío".

















