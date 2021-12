Moria Casán volvió al país y atendió a Susana Giménez: "Oxigenada..."

Moria Casán está enfurecida con Susana Giménez y prueba de ello es la nota que brindó hoy con el ciclo Intrusos.

Hace unos días, Susana Giménez dijo que Moria Casán es opinóloga y sostuvo que no son amigas.

"¿Qué dijo? Argenzuela, oxigenada... Argensu, vive en Punta Argen. Nunca fuimos amigos, fuimos compañeras de trabajo, yo no tengo amigas mujeres, dos o tres, y del ambiente menos", sostuvo Moria Casán en charla con Intrusos.

Y agregó: "Yo no soy opinóloga, eso me lo pusieron ustedes porque vienen a preguntarme de muchos temas... Argenzuela oxigenada, un besito. No me rompas las pelotas, baby".