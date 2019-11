Moria Casán: "El 'Tinelli político' me da un poco de escozor"

Moria Casán formó parte del "Bailando" durante muchos años. En ese tiempo no solo fue empleada y compañera de trabajo de Marcelo Tinelli, sino que también forjó una relación amistad con el conductor. Incluso, cuando en una ocasión él se quedó sin voz al aire, la diva se puso el programa al hombro y lo reemplazó.

Sin embargo, Moria siempre dejó en claro que estaba muy a gusto con "Incorrectas", el ciclo que conduce por América, y que no tenía intenciones en continuar en el programa de El Trece. A raíz de algunas declaraciones cruzadas, no tardaron en aparecer sospechas sobre supuestas peleas entre ellos.

Por eso, no extrañó que la One se refiriera al tema en un móvil con "El Run Run del Espectáculo", ciclo conducido por Lío Pecoraro y Fernando Piaggio en Crónica.

"Me encanta estar en América porque es el primer canal que me permitió ser yo. Encontré el nivel de oxigenación que necesitaba para seguir en la televisión", comenzó a explicar Moria.

LEER MÁS: El extraño episodio en el estudio de "Incorrectas" en la víspera de Halloween

En cuanto a su paso como jurado del "Bailando" y su relación con Marcelo Tinelli, indicó: "Me sentí muy cómoda con la producción y Tinelli. Lo que no me gusta es la cocarda de que me echaron o no me querían en el reality. Mentira, si me quieren de vuelta".

Además, explicó por qué sintió que su etapa en "ShowMatch" había cumplido un ciclo: "Cuando siento que no me queda cómodo el cu... en la silla y que todo lo que pasa dentro del show me molesta, me tengo que ir. No pudo estar en ese lugar", señaló.

"No tengo una amistad con Tinelli, pero intercambiamos llamadas y mensajes. A mi el 'Tinelli político' me da un poco de escozor. Le van a hacer pagar muchas facturas a él. No dudo de su capacidad para meterse en política, pero creo que el está más para la televisión", opinó sobre la posibilidad de que Marcelo se meta de lleno en el plano político.

También se animó a contar en qué lugar se posiciona dentro de la política. "Hacer política para mí es hacerlo en escena. Mi proyecto es hacer un reality de drag queens, donde puedan participar niños, niñas y niñes con total libertad", sostuvo.

LEER MÁS: Marcelo Tinelli convocó a la novia de Alberto Fernández al "Bailando"