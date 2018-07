Moria Casán se emocionó hasta las lágrimas al reencontrarse con sus ex compañeras de "Brujas"

Graciela Dufau, Thelma Biral y Nora Cárpena estuvieron hoy en el piso de "Incorrectas", América, y estuvieron hoy en el piso de, y Moria Casán , conductora del ciclo, se mostró muy conmovida.





"Le quiero explicar a la gente que cuando entré nos juntamos y empezamos a cantar el Tanturem, que era la canción que hacíamos cuando empezaba Brujas. Empezaba Brujas, estábamos las cuatro en una terraza, contándonos lo que nos había pasado. Las cinco, la gran Susana Campos ya no está", relató Moria.





"Quiero explicar lo que pasa con Brujas, cuando empezamos las dos hijas de Nora no estaban casadas y cuando terminamos Brujas tenía siete nietos. Querida Thelma, cuando empezamos Brujas estabas con Titino, cuando terminamos ya no estabas con Titino. Pero teníamos nuestros nietos, nuestros hijos. No quiero ser pálida, pero les estoy contando la vida, es lo que realmente nos pasó. No es drama, es la vida que te pasa, es la vida que pasamos", concluyó, casi al borde de las lágrimas.





El video.