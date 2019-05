Moria Casán reveló que Lali Espósito le copió un look: "Dejen de plagiar"

Esta semana Lali Espósito, no sólo fue noticia por llevarse tres trofeos en los Premios Gardel sino también por el look que lució.





Por el casco de joyas que llevaba en la cabeza, la compararon con Jennifer López. Sin embargo, Moria Casán salió a aclarar que ella, marcó tendencia en los años 70.





A través de su cuenta de Twitter, la conductora de "Incorrectas" (América TV) indicó: "Me impresiona mi vanguardia!!! ese casco lo usé en BRIGADA que fué en los 80's pero era de una revista de los 70 #TodoBienConLasStars ? new generation pero eso viene de ERTE, del GRAN GATSBY, etc".





En ese marco, le exigió a las artistas que dejen de plagiar los outfits y que sean más creativas al momento de vestirse. "Si van a copiarse, digan 'lo que ya se usa desde el 20'", destacó la One.

Embed Me impresiona mi vanguardia!!! ese casco lo usé en BRIGADA que fué en los 80's pero era de una revista de los 70 #TodoBienConLasStars ? new generation pero eso viene de ERTE, del GRAN GATSBY, etc Dejen de plagiar temas y outfits... (Cont) pic.twitter.com/rFl2hctgge — Moria Casán (@Moria_Casan) 16 de mayo de 2019