Moria Casán reveló el motivo por el cual aceptó estar como jurado del "Cantando 2020": "No estaba en mis planes hacer televisión, pero..."

El viernes pasado se confirmó, finalmente, la participación de Moria Casán como la gran jurado del "Cantando 2020". Y en pocas horas su incorporación generó varias polémicas. Entre elas, Georgina Barbarossa decidió renunciar al certamen debido a su histórico enfrentamiento con la One.

Ellas no mantienen una buena relación y la actriz no dudó en tomar una drástica decisión. Presentó su renuncia y el fin de semana se expresó con un contundente descargo en sus redes sociales.

"Gracias a todos por los mensajes amorosos que no paran de llegar. Gracias Marcelo Tinelli, Chato Prada y Fede Hoppe por convocarme, pero mi dignidad, mi palabra mi moral y mi ética no tienen precio", manifestó Georgina.

Y en una entrevista exclusiva con PrimiciasYa.com, Moria se despachó duro y parejo contra Barbarossa,y señalo que"tiene cagazo de enfrentarme, es una ridícula y absurda".

Pero además, la diva reveló el motivo por el cual aceptó volver a trabajar para la productora de Marcelo Tinelli, La Flia. "No estaba en mis planes hacer televisión por el momento. Pero siempre regresar a un sitio donde se trabajó está muy bueno", indicó Moria que compartirá el letrado junto a junto a Karina La Princesita, Pepe Cibrián y Nacha Guevara.

Luego, Casán confesó: "Y acepté el Cantando porque me interesa estar en una cosa nueva y que nunca haya hecho... Es algo nuevo, es una nueva era para el Cantando en medio de toda esta pandemia. El Cantando sería más lógico en este contexto en vez de un Bailando donde no te podes tocar".

-¿Cómo vivís tu regreso a La Flia?

Lo vivo de manera inesperada. No estaba en mis planes hacer televisión por el momento. Me habían pedido para hacer tele con otra cosa, pero no quería hacer nada que tuviera que ver con el coronavirus. Por eso me corrí de "Incorrectas". Pero siempre regresar a un sitio donde se trabajó está muy bueno. Soy una elegida, pero esto era absolutamente inesperado.

-¿Te gusta el jurado que se armó?

Yo no tengo problemas con nadie, Pepito me parece colosal que esté, Karina es una número uno en lo suyo y no sé si Nacha va arreglar, me encantaría que estuviese. Estoy contenta con todo, con mi vida y con las propuestas. No registró a los demás como un estorbo en mi vida, y no tengo problemas con nadie.

-¿Después del Cantando, es posible que estés en el Bailando?

Yo creo que el Cantando será un show muy importante. Y si estoy en uno, no creo poder estar en el otro. Y acepté el Cantando porque me interesa estar en una cosa nueva y que nunca haya hecho. También el Bailando con la gente sin poder tocarse, será raro. Ya jurado del Bailando fui durante muchos años, esto me interesa porque nunca estuve. Es algo nuevo, es una nueva era para el Cantando en medio de toda esta pandemia. El Cantando sería más lógico en este contexto en vez de un Bailando donde no te podes tocar.

