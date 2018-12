Moria Casán, preocupada por Vicky Xipolitakis

Salvador Uriel, el hijo de Victoria Xipolitakis y del empresario Javier Naselli, un hecho de violencia de género se suscitó en el departamento de la pareja, quien terminó llamando al 911 para denunciar "violencia" por parte del padre de su flamante hijo. Este martes, a pocos días del nacimiento deel hijo dey del empresarioun hecho de violencia de género se suscitó en el departamento de la pareja, quien terminó llamando al 911 para denunciar "violencia" por parte del padre de su flamante hijo.

Por la tarde, tras el escándalo y la poca información con respecto al tema, Moria Casán, desde Incorrectas, se refirió al episodio que acababa de atravesar su amiga.

"Estaban tan felices que, por un lado, me resulta todo muy extraño. Porque vos de Vicky podés esperar que salga con cosas mediáticas y disparatadas..., pero acá hay un bebé. Hay otras cosas", consideró Moria.

Y agregó: "Conozco poco la vida de Naselli. Las veces que lo vi, me pareció un amor de persona y un trato extraordinario".

"Estoy preocupada. Es todo raro. Espero que no pase nada. Sabemos que una mujer después de un parto puede quedar vulnerable. No sé qué puede haber pasado. Yo sé que todo va a tornar su calma. Javier es una buena persona y Vicky está feliz con su bebé", concluyó la One.

