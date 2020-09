Moria Casán sobre los picantes tuits de Sofía Gala al "Cantando 2020": "A mi es a la que más critica"

Desde que arrancó el "Cantando 2020" en la pantalla de El Trece, Twitter estalla con todo tipo de comentarios sobre lo que sucede en el certamen que conducen Ángel de Brito y Laurita Fernández.

Y varios famosos se suman a opinar sobre lo que ven en la pista. Entre ellos, Sofía Gala. Con su madre en el jurado, la actriz ve el programa todas las noches y siempre tiene un comentario picante para hacer.

Anoche, Moria Casán habló sobre el tema y explicó que su hija siempre fue muy crítica con su trabajo.

"Es el jurado virtual, está fascinada. A mi es a la que más critica, es la única persona que me da vuelta como una media, desde chiquita. A veces me dice cosas maravillosas, pero me critica mucho", indicó la diva.

Por último, Moria comentó: "Ella canta, tiene un refinamiento musical increíble y ama este programa, los quiere a todos".

