Moria Casán, picante contra Nicole Neumann y Agustina Kämpfer: "Ubíquense, caraduras y maleducadas"

Moria Casán es una de las figuras del mundo del espectáculo que no se calla nada. Con su lengua karateca, la conductora de “Incorrectas” volvió a dar la nota al demostrar que no le teme a nada ni a nadie.

La One fue por más y apuntó de manera filosa con dos panelistas del programa "Nosotros a la mañana": Nicole Neumann y Agustina Kämpfer, quienes habían criticado a Moria por no haberle dado una nota al cronista del ciclo del Trece.

La modelo había tildado de irrespetuosa a Moria por haber sacado “como un perro” al notero, mientras que la periodista había asegurado que la producción del ciclo de América siempre estaba “muy pendiente” del programa del Pollo Álvarez.

Y la diva no se quedó callada... “Parece que la señora Kämpfer, ex Incorrecta, y Nicoleta Neumann hablaron de mí y parece que están ofendidas. Ay, no sé si voy a poder dormir”, comenzó Moria.

LEER MÁS Conocé a Humberto Poidomani, el nuevo amor de la incorrecta Moria Casán

“No sé si voy a poder dormir. Kämpfer, yo no pienso que digo algo importante, la prensa me viene a buscar. Al pibe ya le había dado cuatro notas y nunca las pasaron, ¿entonces para qué voy a perder el tiempo?”, explicó Moria. “Nicole no tiene mucha autoridad para hablar de maltrato. Porque ella trata bien a los perros, ¿pero a las personas? Ok”, agregó picante.

“Y Kämpfer, ubicate. ¿Dónde está tu cortesía? Casi le arrancás la mano al cronista de LAM. Yanina Latorre vive diciéndole chorra y ella no responde. ¿Vste mamita cómo cerraste la puerta del auto y casi le arrancás el brazo cuando te preguntaron por Amado Boudou?”, destacó Casán, luego de mostrar una nota antigua de la periodista, negándose a contestar tras la condena al exvicepresidente.

“Y Nicoleta, cuando se enoja con la prensa todo lo que dice. Mirá lo que le puso a Jorge Rial, un periodista de primera. Qué maleducada, qué gente caradura. Ningunea a un número 1 como Rial y defiende a un pibito que está empezando. ¿Vieron chicas cómo ustedes hacen lo mismo?”, finalizó Moria, luego de recordar un mensaje de Neumann de agosto pasado.

LEER MÁS Moria Casán se sacó una foto desnuda en las playas de Uruguay