Moria Casán: "No me invitaron a la cena de gala porque no soy de cabotaje"

Los reyes de España retribuyeron la cena homenaje del Gobierno argentino en el Centro Cultural Kirchner. La cena de gala se celebró en el hotel Four Seasons.





Mauricio Macri y la primera dama Juliana Awada. También fueron invitadas grandes figuras del espectáculo, entre ellas Mirtha Legrand, Susana Giménez y Ricardo Darín. Los invitados de honor eran el presidentey la primera dama. También fueron invitadas grandes figuras del espectáculo, entre ellas





"Incorrectas", el programa que conduce Moria Casán por América TV, consideraron que los invitados "Eran todos de cotillón".

Mirtha Legrand







La conductora aseguró que no le interesaba ser invitada. "Que me van a invitar a mi. Dios me guarde y me libre. Telosu", arrojó.





"Yo no soy del linaje cabotaje. Soy tan celebrity que no podría ir y ella se tendría que arrodillar ante mí. No me arrodillo ni ante el Papa", remarcó Moria, fiel a su estilo.





Y además, agregó: "Yo soy famosa por mi lengua karateca. No voy a ningún lado donde haya algo protocolar porque me da próstata".





