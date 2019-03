Moria Casán mostró el video completo de sus dichos sobre la muerte de Natacha Jaitt

En las últimas horas se generó revuelo en las redes sociales por un video de Moria Casán haciendo referencia al caso Natacha Jaitt en una discoteca de Córdoba.

En el mismo aparece la conductora de "Incorrectas", América, haciendo un monólogo en donde menciona a la la fallecida mediática.

Este lunes, además de hablar de lo sucedido a través de las redes sociales, Moria se refirió al tema en su programa, Incorrectas, y volvió a mencionar que el material difundido en las redes había sido editado.

"Les digo que me siento identificada absolutamente con todos. Agradezco la diversidad. Agradezco la libertad. Disfruten la vida. Quiéranse. Comprométanse. Pásenla bomba. Inflúyanse y diviértanse, que la vida es 'right now'", se la escucha decir a Moria ante un público que celebra sus palabras.

Y luego llega lo conocido: "Pásenla bomba, ahora. Porque... miren dónde está Natacha ahora: bajo tierra. Igual la pasó bomba eh... Vamos a desdramatizar, viste que hay un dicho que dice: 'Antes de que se la coman los gusanos, que se la coman los humanos'. Natacha se comió a todos los humanos del mundo. Y ahora no te digo que se la coman los gusanos porque ella se va a comer a los gusanos también".

"Así que aplausos para Natacha. ¡Aguante Natacha!", cerró Moria. Y se preguntó: "Explíquenme cuál es el sentido de subir un video editado", apuntándole a Ángel de Brito, quien difundió las imágenes desde su cuenta de Twitter.

Y siguió: "Nunca la llevó a Natacha Jaitt, su amiga, al piso cuando estaba el escándalo con Latorre. Porque no la quería enfrentar con Yanina Latorre. Le podría haber dado la voz a su amiga de toda la amiga. Yo, en cambio, la llevé (a Natacha) a la radio".

"A mí no me entra ninguna bala. Cualquier otro amigo, como (Marcelo) Polino, me habría hablado algo. Es difícil ser amigo de un periodista, hay pocos con códigos. No me ofendieron ni nada. Solo digo que algunos son mala leche y otros burros", concluyó Moria.

