Moria Casán recordó con un emotivo posteo en Instagram a Mario Castiglione, quien fue su pareja y padre de Sofía Gala.





Mario falleció en mayo de 2000 a los 54 años y fue un reconocido productor teatral, de cine y actor.





"Incorrectas", América, se volcó a las redes para homenajearlo en la fecha en que cumpliría años. La conductora de, se volcó a las redes para homenajearlo en la fecha en que cumpliría años.





"Querido Mario Castiglione, hoy cumplirías años, te quiero agradecer tu amor hacia mí, al pedirme y darme un hijo y ahí llegó a nuestras vidas @GalaCastiglione. Creo donde estés estarás feliz con todos y más que feliz con tus 2 nietos Helana y Dante y tus hijos y nietos de tus otras parejas", expresó la One. expresó la One.





"Quiero pedirte disculpas por lo mucho que me enojé con vos y no pude medir que me habías dado todo al insistir en que yo tuviera un hijo porque vos ya tenías. Te agradezco tu ética, tu moral, no negociar y ser fiel a tus ideas", agregó movilizada.





"Que bueno nos pudimos reencontrar en tu último tiempo, te veo todo el tiempo en @socastiglione una Castiglione pura. Seguí descansando y tomate un whisky, mientras lees algún tratado político y como sé lo cabrón que te ponía el tema, no discutas con nadie???? Forever incondicional!!!", finalizó puro sentimiento.