Moria Casán y Mariano Iúdica salieron al cruce de IBOPE por el rating

Desde hace varios años que el rating en Argentina se mide bajo el mismo sistema que propone la empresa IBOPE, que mide los ciclos televisivos de poco más de 700 hogares seleccionados solo en Capital y el Gran Buenos Aires.

Según la hora del día, hay televisores apagados, problemas técnicos, pequeñas fallas que hacen descartar un hogar. Quizás, apenas siete pueden determinar la enormidad de un punto de rating, que se supone que debe representar a 100.000 personas.

Molestos por este mecanismo que ya no representa la realidad, Moria Casán y Mariano Iúdica, al igual que otros conductores de América TV, se expresaron en contra de las mediciones de IBOPE.

"América es una casa familiar que tiene una gran llegada a todos los hogares del país. Yo no creo en los números y sí creo que hay una mafia organizada con 700 aparatos ridículos que ya no están a la venta y que lo agarra un cartonero de la calle porque no sirven más", arrojó la diva mientras debatía del tema en "Involucrados".

Por su parte, Iúdica remarcó: "Esto es entre Ibope y América, esto va directamente al bolsillo del canal y al bolsillo de los empleados. Yo voy hacer una demanda contra Ibope porque los números que presentan no reflejan la realidad".

Hace unos días, el presidente del Grupo América, Daniel Vila, había declarado en el ciclo de Pamela David su descontento por las mediciones: “Nunca he creído en las mediciones. Creo que es un gran verso y una gran mentira que le hace mucho daño a la televisión. En Miami, por ejemplo, América es el canal latinoamericano más visto, por lejos. No puede ser que acá no. Algo anda mal; alguien miente".

Vila explicó que piensa hacer cambios radicales en su grupo y apuntó contra Ibope: “Este canal va a tomar medidas. Vamos a dar batalla desde el diálogo hasta pasar por la Justicia. El resto de los canales tuvieron una cómoda posición y como les iba bien no les interesaba revisar a Ibope. Los únicos que lo hicimos fuimos nosotros. Hoy eso cambió porque sí le tocaron el bolsillo a los grandes. La situación no da para más”.