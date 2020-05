Moria Casán le respondió a Alejandra Darín: "Somos actores del mundo, ninguna regla nos coartará"

La One fue categórica al responderle a la presidenta de la Asociación de Actores tras sus declaraciones.

Alejandra Darín, presidenta de la Asociación de actores, realizó polémicas declaraciones ante el desesperado pedido de integrantes del medio artístico para regresar de manera urgente al trabajo.

“La Asociación argentina de actor no es la que determina que los actores trabajen. El Gobierno decretó un aislamiento social obligatorio, una cuarentena obligatoria, y a medida que pasa el tiempo determinan qué actividades se pueden realizar y cuáles no: la nuestra todavía no se puede realizar”, dijo en charla con el programa "Espléndidos pero infidentes", con Adriana Salgueiro y Daniel Ambrosino.

Y agregó: “Lo están poniendo como un capricho nuestro (como si fuera la asociación la que no les diera el permiso). Los actores y actrices de nuestro país vivimos de nuestro trabajo y necesitamos trabajar para vivir. Esta es una situación que nos afecta. Esta situación no es que empezó ahora con la pandemia para nosotros. Pasamos 4 años con un gobierno que redujo nuestro trabajo un 52%” .

"Nuestra actividad no es considera indispensable. Somos un sindicato que defendemos los derechos laborales entre los que está la salud. Todos los que cumplan un trabajo o una tarea como actores no pueden hacerlo", remarcó Darín.

Lo cierto es que desde Instagram, Moria Casán se refirió a estas manifestaciones de Darín y fue contundente: “¡Wuau! ¡Asociación Argentina de actores! Respecto mucho a la Sra. Darín, pero cambien las siglas de ‘AAA'. Pongan la 'D, ‘AADA’, porque me impresiona y me hace acordar a la triple A", empezó su comentario.

"¡Cambios urgentes en el nuevo mundo! No nos puede frenar un mosquito, dos gotas de saliva y una cucharada de moco. A vivir, a respetar y que el aislamiento no te aliene ni te haga sentir un alien", enfatizó la One.

Y cerró: "Todo el mundo actúa, así que somos actores del mundo, ninguna regla nos coartará".